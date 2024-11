Cartas de lectores: “Ley del prepo”

La extensa carta del Sr. Logusso, del 18/11, explica paso por paso, las etapas del trámite de una obra pública. He trabajado en el Departamento de Irrigación, ya desaparecido, y tuve a mi cargo la preparación de pliegos para licitaciones. Me consta entonces que las gestiones enumeradas en su carta titulada “Causa Vialidad” son reales. En los tramos finales de la carta se plantea una pregunta: “¿En qué momento de todo este proceso interviene un presidente?” Pues en ninguno. ¿Cómo es que resulta CFK condenada en la causa si no participa en ella? Por obra y gracia de la política. Y de periodistas convertidos en fiscales; de fiscales prófugos; de jueces del Lago Escondido y de una maraña de desinformación volcada al público bajo la forma de suposiciones, conjeturas, hipótesis y presunciones. Es necesario comprender que las causas incoadas contra CFK serían insostenibles si la justicia funcionase lógicamente. En una de ellas se aceptan como prueba fotocopias (¡!) de cuadernos que nadie ha visto y en otra testimonios que son apreciaciones sin valor probatorio. Es alarmante que un juez manifieste en su fallo que carece de pruebas pero que dicte sentencia basado en “íntima convicción”. Eso tiene un nombre: se llama “Ley del Prepo”, aunque algunos la llamen “Lawfare”, o sea: “utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”. Las explicaciones huelgan.