Cristina Kirchner: “No me van a hacer arrepentir de nada”

En clara alusión a la condena de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, la dirigente expresó que el “partido judicial” y otros sectores de la política “no le van a perdonar nunca” los logros de su gobierno. “Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó el país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”, resaltó.