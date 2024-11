La obsesión por el periodismo: CFK y Milei, de “Enemigos íntimos” a “Separados al nacer”

Más allá de las careteadas, de los extremos que representan, de los autoritarismos que los caracterizan y de tantas otras cosas que comparten, en los dos aparece como algo principal la aversión particular hacia el periodismo no regimentado. Por algo será: la prensa independiente, que había sido castigada por no pensar “blanco”, ahora está en la picota por no pensar “negro”. Entonces, algo se estará haciendo más o menos bien desde el costado informativo, a la hora de exponer los reparos al poder.