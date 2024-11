De generación en generación, el flamenco vive en las familias

La bailaora y docente testimonia que el flamenco se respira en las casas: “este arte y cultura se fue transmitiendo de padres a hijos, hasta que llegó a la comunidad. Desde chica mamé el cante de copla española y la guitarra por mi familia materna, que llegaron de España y se radicaron en Bella Vista. A mi bisabuela Elsa Ruiz se la conocía por ser una excelente cantante de copla y tango. Mi bisabuelo Paco Camuñas y su guitarra eran una sola conjunción. Cuando tenía ocho años, mi mamá me inscribió a los talleres de verano de la UNT, y elegí este ritmo; desde ese día no me separé nunca más, hice mi carrera de profesora en Danzas Clásicas, Españolas y Flamenco con Ana Sancho Miñano en la Sociedad Española y me recibí con Emilia Jerez”.