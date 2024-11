Trigo: se prevé una producción de 18,8 millones de toneladas

Con un volumen estimado de 18,8 millones de t, la producción estaría por encima del ciclo pasado (14,5 millones de t) por 4,3 millones de t. El año pasado, la falta de agua junto a las heladas afectó rindes y se había sembrado solo 5,5 millones de hectáreas frente a las 6,71 de este año. Las lluvias llegaron muy tarde para el norte del país, donde no se descartan más ajustes. Pero en el centro del país fueron claves para detener el deterioro y no se descarta sorpresas positivas en las cosechadoras, aunque se espera una gran variabilidad de resultados. Para buena parte de Buenos Aires y el norte de La Pampa, el hecho de que, a pesar de ser un año muy frío, no se hayan producido las tan temidas heladas tardías, y que las lluvias sigan consolidándose en noviembre sostienen expectativas de alto rendimiento.