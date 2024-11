Le puso picante: Tyson le pegó una cachetada a Jake Paul en el pesaje

El neoyorquino, desde que se confirmó la pelota empezó una dieta estricta que lo llevó a pesar 107 kilos, cerca de los 99 que pesó en su mejor momento. Además, Tyson sostuvo que abandonó por completo la marihuana y el sexo. “Hace dos semanas y media que no fumo. Además, no he tenido relaciones sexuales durante ese tiempo”, confesó en el programa The Damon Elliott Show.