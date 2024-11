Cartas de lectores: edificio policial

Ante la situación que tuve que atravesar por un intento de estafa que se está dirimiendo en fiscalía y en la Dirección de Defensa al Consumidor, concurrí en diversas oportunidades a la División Telemática perteneciente a la Policía Provincial ubicada en calle Junín al 800. Conozco el edificio desde mi niñez, soy vecino de ese predio hace 65 años o sea que conozco la historia de esa edificación. Allí funcionaba A.L.P.I. que era la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil, luego fue la Brigada de Investigaciones y hoy desarrolla sus actividades la División anteriormente mencionada. El motivo de esta nota es para hacer notar a las autoridades provinciales y policiales el estado deplorable de la edificación y el mobiliario en el cual tienen que desarrollar sus actividades el personal policial. Lógicamente repercute en la atención al público. El interior de la misma deja mucho que desear, mobiliario vetusto, cables sueltos por doquier, no hay ascensor o sea que una persona con impedimento físico no puede acceder a las oficinas de atención; la guardia no tiene teléfono para comunicarse con las diferentes oficinas. Me animo a decir que las computadoras que tiene el personal son de su propiedad; para qué hablar de la parte exterior donde hay diversos autos y motocicletas, supongo secuestrados, que están a la intemperie. Ya desde la época en que fui concejal, ante las denuncias de los vecinos hacía notar la cantidad de móviles que eran albergue de ratas y toda alimaña que habitaba en dicho sector. ¿Cuesta mucho derivar partidas presupuestarias para dotar a este edificio y al personal que presta servicio de los elementos necesarios dándole una buena “lavada de cara” a todo lo que señalo? Hago notar que dicha oficina está al frente del Arzobispado de Tucumán, a dos cuadras de la Legislatura provincial, a cuatro del Teatro San Martín, a la par del Ministerio de Educación, frente a una institución hospitalaria “Sarmiento” (ex Policlínico Ferroviario). Uno se pregunta, ¿tanta plata que invierten en móviles que exhiben al frente de la Casa de Gobierno y no van a tener en cuenta de lo que señalo?