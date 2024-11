Qué ayuno intermitente conviene más para bajar de peso, según tu edad

- Para los mayores de 55 años, lo mejor, según estos profesionales, es el archiconocido ayuno 16:8, que es el más seguido, y que se basa en ayunar durante 16 horas y comer durante ocho. Este ayuno intermitente es el más flexible de todos, ya que podemos elegir cualquier ventana de ocho horas para consumir alimentos. Hay personas que eligen no desayunar: hacen su última comida del día a las 22 horas de la noche, y ya no ingieren nada (agua y café solo sí, por ejemplo) hasta las 14 horas de la jornada posterior. De esta forma, y si no somos muy de desayunar, podremos adelgazar muy fácilmente simplemente desayunando café solo o alguna infusión (sin azúcar).