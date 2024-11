Compensación económica: el derecho poco conocido

En Argentina, el Código Civil y Comercial regula el derecho a la compensación económica desde 2015, protegiendo a las personas que, al final de una relación, se encuentran en una situación de desigualdad en comparación con sus ex parejas. Este derecho no solo protege a quienes estuvieron casados; también ampara a quienes han convivido sin matrimonio formal, como es el caso de Mayán y de Mac Allister. La abogada Andrea Liquin, especializada en temas de violencia económica y género, explica que la compensación económica es una herramienta legal fundamental para que las mujeres no queden en una situación de vulnerabilidad tras una ruptura. En particular, subraya que este derecho busca dar visibilidad y valor al trabajo no remunerado, a las tareas de cuidado y al apoyo emocional y profesional que muchas mujeres brindan a sus parejas.