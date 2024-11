La crisis de agua en Amaicha del Valle

Una vecina relató que varios barrios que se encuentran en el camino a Santa María pasan a veces varios días sin líquido y que eso obliga a adquirir agua envasada para el consumo. “Los que no tienen dinero hacen hervir el líquido para tomarlo. Carecen de otra alternativa. El que sale de los grifos no sirve ni para bañarse” añadió la mujer. Otro dijo que los docentes de la escuela Claudia Vélez de Cano resolvieron impedir en el establecimiento el consumo del agua no potable a fin de evitar un brote de enfermedades y pidieron a los padres que envíen a sus hijos a clase provistos de líquido apto.