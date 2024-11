Diputados: se postergó la sesión que iba a tratar la ley para limitar los DNU de Milei

La sesión se desarticuló por completo cuando se conoció que nueve de los 99 integrantes de UP no darían quórum. Se trata de los cuatro catamarqueños aliados a Jalil, los dos mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, la neuquina Tanya Bertoldi, y dos santiagueños afines al gobernador Zamora.



Tanto Pro como la UCR cercana al Gobierno definieron ayer acompañar a los libertarios. Primero lo hicieron los macristas, que reunieron a su mesa directiva para ratificar su alianza parlamentaria con el Gobierno pese a que persisten las desconfianzas y los recelos mutuos. Decidieron que no darán quorum y, si la sesión avanza, no votará “con el kirchnerismo”.



“Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana [por hoy] no daremos quorum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, señaló en un comunicado la plana mayor de Pro tras un encuentro cumbre encabezado por el expresidente Mauricio Macri.



Cerca de los dos dirigentes Pro -González y Baldassi- que pretenden diferenciarse de sus colegas de partido señalan que “no se pueden construir mayorías con minorías”. Argumentan que cuando eso sucede, como en los primeros meses del gobierno de Milei, que frenó una reforma previsional y el financiamiento a las universidades a través de vetos sostenidos con 87 legisladores, “lo legal, lo legítimo, empieza a perder legitimidad”. “Pro viene de Propuesta Republicana, no podemos avalar este comportamiento”, sentenciaron.



El bloque UCR tomó la determinación de acompañar al Gobierno después una reunión de la que no participaron los cinco “pelucas” que se fotografiaron con Milei. “Había mucho malestar porque ya habían anunciado su posición públicamente sin conversarla antes en el bloque”, confió un referente de la bancada sobre este grupo filo-oficialista.



“Resolvimos no dar quorum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”, escribió De Loredo en su cuenta de X.