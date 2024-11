Francos le respondió a Guzmán que en "11 meses" resolvieron la inflación que él no pudo en dos años

Finalmente, Francos reconoció las dificultades que enfrenta la población argentina debido a las medidas económicas tomadas por el Gobierno del que forma parte. “¿La gente está bien? No. El Gobierno lo sabe. Sabe que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler. Lo vemos perfectamente”, comentó al tiempo que destacó que el problema de inflación era mayor antes, ya que el gobierno anterior emitía dinero en exceso, lo cual provocaba una escalada constante de precios y salarios. “Esa preocupación hoy no está”, concluyó.