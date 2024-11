Manuel Adorni: “El kirchnerismo no vuelve más porque destruyeron todo”

Consultado por la situación de Aerolíneas Argentinas, uno de los temas más candentes que afronta la gestión libertaria, Adorni respondió de forma categórica que si la empresa “no funciona como una empresa normal y tiende a ser rentable y a no tener déficit, tiene que cerrar”. “Hoy lo que ocurre es que Aerolíneas Argentinas pierde miles y miles y miles de dólares por día. No puede seguir siendo solventada por el Estado de un país donde la mitad de su gente es pobre. No hay razón para que eso ocurra”, afirmó el funcionario y pieza clave del entorno presidencial