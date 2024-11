El periodismo ensobrado es una mala inversión

Segundo, no es criticable. Tomar una posición, no importa cuán explícita sea, es un derecho. Sí podría pedirse juego limpio. Es válido elegir ciertos temas y no otros, destacar ciertas características y no otras. No lo es mentir, sacar de contexto, ocultar información relevante para la cuestión analizada. Apreciación ética: se pueden valorar distinto los hechos mas no mentir sobre ellos. Pero la factibilidad técnica también juega en ese sentido. No se puede mentir sobre lo que el público puede verificar. Y la tecnología de comunicación también aparece aquí. Las redes sociales compiten muy bien con los medios tradicionales. Por lo tanto, otro mentís al encono con los medios, no existe el monopolio informativo. Hay millones de fuentes para datos y opiniones.