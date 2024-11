Sostiene Sebreli

¿Se puede separar la obra del autor?

“Hay que tomar cada caso en forma individual. Por ejemplo, Céline. La obra es absolutamente reivindicable. Viaje hacia el fin de la noche es una obra maestra, un libro monumental, pero él allí no hace para nada una propaganda nazi. Aparece su concepción pesimista de la vida y su escritura es maravillosa. Ahora, cuando la ideología invade la literatura, ahí ya es otra cosa. En cuanto a Neruda, a mí como poeta sólo me gusta el primer Neruda, no el de las Odas al Partido Comunista, a Stalin, a Fidel, etc. Ahí la literatura de Neruda se deteriora”.