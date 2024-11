Una atleta especial tucumana superó múltiples obstáculos y se alzó con varias medallas en los Juegos Latinoamericanos

Es una experta desde muy pequeña porque por su diagnóstico (lesión en el nervio ciático mayor, con problema mental leve) tuvo que enfrentar, entre otras prácticas, varias cirugías programadas que siguen hasta la actualidad. “De tantas operaciones que me hice, camino mejor, pero todavía me falta”, explicó. “Son las primeras medallas las que más me sorprendieron. Después nunca pensamos que podría tener tantas; y tantos trofeos también” reconoció Juan Luis Giménez, papá de la deportista. Es que en sus inicios deportivos el diagnóstico estaba muy latente, y el conocimiento de lo que se podía o no hacer con “Moni” era toda una incógnita.