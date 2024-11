Lucha por el poder en La Pajarera

En la presente etapa, sin embargo, la previsible ayuda del Ángel resulta relativamente sustancial.

Como si la señora Patricia, La Montonera del Bien, no estuviera captada, irremediablemente perdida.

O como si Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, no estuviera “fuera del juego”.

Expulsado desde las (inútiles) PASO. En constante franeleo desarrollista con los tripulantes de “la nave de los condenados”.

O como si Diego Santilli, El Bermellón -un héroe de los 87- no se desvele por los deseos de jurar, por Dios, River y la Patria.