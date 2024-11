¿Argentina baila al ritmo de Estados Unidos?

Respecto de un posible triunfo de Harris, Sabio planteó que no habría una gran diferencia en cuanto a la relación que mantiene actualmente el gobierno argentino con el estadounidense, sino más bien una continuidad. “En principio no creo que vaya a perjudicar lo que ya viene haciendo Argentina. Recordemos que desde que asumió Milei, alineó su política exterior a los Estados Unidos y se ha mostrado muy cercano a la administración Biden. Obviamente que se pueden encontrar algunas diferencias, sobre todo el aspecto de la agenda 2030 o en cuanto a la agenda del cambio climático -que tienen políticas diferentes-, pero no creo que sea muy confrontacionista en ese sentido”, sostuvo. Sí advirtió la posibilidad de perder la cercanía entre los dos líderes ya que “Harris no tiene un interés de ningún tipo puntual en Argentina”.