¿Será Red Bull? La postura de la representante de Franco Colapinto sobre el posible cambio de escudería en la F1

“El mismo James (Vowles) ha comunicado que está negociando con gente, es una cosa entre equipos que yo no te puedo decir, no es que no quiera, es que no sé. Si Franco sigue trabajando así...”, expresó. “Hay un deseo de que Franco se quede en Fórmula 1 en 2025, pero de mucha gente: hay un deseo de sus fans, hay un deseo nuestro, de la propia Fórmula 1, el propio Williams está empujando para ver si puede hacer posible. Si ese deseo se convierte en realidad se comunicará en el momento en que haya algo seguro”, cerró.