Recomendaciones frente a la plaga del maíz

Las poblaciones de “Dalbulus maidis” se mantuvieron bajas durante el invierno y la primera parte de la primavera. Las heladas tuvieron efecto sobre estas, como así también la falta de plantas de maíz. “Esta situación motivó y está motivando a muchos productores a repensar la campaña. Al que no pensaba sembrar maíz ya se lo escucha que considera sembrar algo; el que estaba analizando reducir mucho el área sembrado ahora piensa en no disminuirla tanto; y están los que planean mantener todo como lo venían haciendo hasta ahora”, puntualizó. A raíz de ello, se estima clave en este momento eliminar puentes verdes mediante el vacío sanitario y el control de plantas ‘guachas’ o Voluntarias. Como en octubre hubo lluvias muy por encima de los valores normales, y esto puede motivar a siembras anticipadas. “Sugerimos no hacerlas antes de fines de noviembre”, añadió.