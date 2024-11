José Cano impulsa dos proyectos para la protección financiera de los tucumanos

Prohibición de promoción y organización de eventos de inversión no autorizados

El segundo proyecto presentado por Cano busca enfrentar uno de los mayores problemas financieros actuales: las estafas piramidales y otros esquemas de inversión fraudulentos que proliferan a través de la publicidad digital y eventos no regulados. El proyecto establece, en su artículo 1, la prohibición explícita de promocionar inversiones no autorizadas a través de redes sociales, medios digitales y otros canales de difusión, cuando dichas inversiones no cuenten con el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta medida tiene como objetivo frenar la expansión de fraudes que se nutren de la falta de regulación y del desconocimiento de los ciudadanos.