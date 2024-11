Un grupo de hinchas de San Martín de Tucumán protagonizó un accidente grave en la ruta y se organizó una colecta

“Cuando nos referimos a que dejamos todos por viajar y ver a nuestro equipo, nos referimos a esto. Dejamos familia, trabajo, todo… Lamentablemente esta vez me tocó pasar a mí. Volviendo de Rosario tuvimos la desgracia de volcar porque nos dormimos después de más de 10 horas de viaje y estar tres horas bajo el sol esperando la hora del partido. A la vuelta nos venció el cansancio y pasó lo que pasó. Lo que más me duele e ver que no les importó una m… a los jugadores y prácticamente se nos cagaron de risa”, empezó el descargo de Rosas en Facebook.