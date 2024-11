Cartas de lectores: estafas virtuales

El dicho popular dice “más vale tarde que nunca”. El editorial de LA GACETA del 04/11, bajo el título “Advertencia sobre el auge de las estafas virtuales”, es muy oportuno para quienes somos lectores de LA GACETA ya sea a través del papel o de las suscripciones on line. Debe servir para toda la población, dado el auge de la actividad de los delincuentes cibernéticos; me animo a decir que no queda uno en la ciudad de San Miguel de Tucumán que no haya sido objeto de esta maniobra. Cuando hice público lo que, me sucediera se generó un efecto contrario por parte de aquellos “caranchos” que están al acecho, que por ser hombre público sufrí la alegría de unos cuantos y escarnio por parte de aquellos que se alegraron de mi desgracia. Pareciera que no tuvieron en cuenta que con el solo hecho de comentar lo que sucede con parientes y amigos de una manera u otra sufrimos el despojo y era una advertencia. Cuando lo hice público era para advertir a todos aquellos que tomen las precauciones del caso, no atender el celular a desconocidos, no entrar en el juego de los ofrecimientos que por más ventajosos y atractivos que pudieran ser para caer en manos de estos delincuentes. No hay que callarse y hay que hacer todas las denuncias y gestiones posibles para recuperar, si es posible, el despojo y para que de una vez por todas alguna vez tendrán que caer ya sea aquellos que son oriundos de la provincia o no y les caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes, si los servicios de inteligencia saben muchas cosas que realmente nos asombramos ¿Por qué no se les da instrucciones para que obren en consecuencia? Lo que está en juego es la supervivencia de todos.