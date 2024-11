IA Generativa: no leas sin tomar la píldora roja

La historia de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) empieza con una especie de matrimonio entre dos revoluciones en el campo de la computación. Si imaginamos a la GenAI como una criatura con capacidades sorprendentes, entonces sus "padres" fueron dos avances cruciales: las Redes Generativas Antagónicas, o GANs (Generative Adversarial Networks), y el modelo Transformer, presentado en el artículo "Attention is All You Need". Una madre que aportó el don de la creación y un padre que le dio la capacidad de interpretar (no de entender) el mundo.