Tino Costa, ex San Martín de Tucumán, mostró su versión más solidaria desde Valencia

El volante, desde comienzo de año, vive en esa ciudad española, en donde supo vivir durante el 2010 y el 2013 mientras jugaba en el Valencia. Precisamente ese es uno de los motivos que lo llevaron a estar en la calle ayudando: "Me siento muy identificado porque en mi carrera estuve varios años acá y fueron muy buenos, encima uno de mis hijos nació acá, es valenciano, o sea que me toca un poco más de cerca y por eso sentí que tenía que tratar de ayudar, de dar una mano”, dijo el ex jugador que compartió varias imágenes en sus redes sociales.