Los depósitos en dólares, en su nivel máximo

Los depósitos en dólares del sector privado marcaron un nuevo máximo histórico gracias al blanqueo. Treparon U$S 514 millones el 28 de este mes hasta un stock de U$S 32.492 millones, registro que supera el récord anterior de U$S 32.411 millones alcanzado en la antesala a las PASO 2019. De esta forma, indica el reporte diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI) desde que inició el régimen de Regularización de activos, los depósitos saltaron U$S 13.884 millones. Este número considera los retiros que hubo desde el primer día de este mes que hoy expira, por lo que sólo sirve como un proxy del efectivo total que fue blanqueado, acotó.