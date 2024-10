Las reservas captan más dólares por efecto del blanqueo

El Banco Central (BCRA) anotó ayer 19 jornadas compradoras de divisas al hilo, al adquirir US$ 55 millones y acumula un saldo positivo de US$ 1.245 millones. Por el impulso que tomó el Régimen de Regularización de Activos, las reservas internacionales brutas crecieron en U$S 530 millones o 1,9%, para cerrar la jornada en U$S 29.045 millones, de acuerdo con el dato provisorio difundido por la entidad que preside Santiago Bausili. Desde el Central, se confirmó que el salto se produjo porque los bancos empezaron a colocar como encajes parte de los depósitos en dólares recibidos en las últimas semanas por el blanqueo de capitales, ante la evidencia de que no serán retirados por los clientes. También aportaron a la suba las compras oficiales (se contabilizó el ingreso de U$S 40 millones adquiridos en la rueda anterior) y la apreciación de otros activos como el yuan chino (+0,1% contra el dólar) y el oro (+0,7%).