Según Sturzenegger, "el nivel de actividad económica actual es más alto que cuando asumió Milei"

Respecto al otro elemento de la gestión de Milei, lo que el ministro denominó “libertad económica”, citó una frase de Juan Bautista Alberdi para dejar saber cuál es su pensamiento sobre el concepto de regulación: “¿Qué le pide la riqueza a las leyes para acrecentarse y reproducirse? Le pide lo mismo que Diógenes a Alejandro Magno, que le pidió si podía correrse para no taparle el sol”, ejemplificó. “No me hagas sombra. En rioplatense es: no me rompas las pelotas (sic), no me compliques con normas que no sirven para nada”, dijo.