Deterioro, malhumor y un homenaje forzado: ¿cómo fue el último cumpleaños de Diego Maradona?

Gianinna Maradona recordó el estado en el que encontró a Diego en su último cumpleaños: “Fue espantoso”

Luego llegó Gianinna, su segunda hija, pero Maradona aún no salía de su cama. Años más tarde, Gianinna confesaría, conmovida, el estado en el que lo encontró aquella vez. “Fuimos a visitarlo y nos encontramos con un panorama no muy lindo. Cuando llegué vi a mi papá rodeado de gente y él dormido en su cumpleaños. Yo lo tengo grabado y tengo fotos. Fue espantoso (...) Había gente que me agarró de los brazos, que me quiso pegar. Yo me lo llevé a mi papá igual a la habitación y afuera siguieron de fiesta. Sucedieron un par de cosas espantosas y yo pedí ayuda. Vinieron unos amigos porque yo me lo quería llevar a mi papá, que estaba descompuesto. Pasaron un montón de cosas. Yo no lo voy a exponer a mi papá, pero la pasé muy mal”.