Cartas de lectores: médicos de hospitales

Sin duda alguna no solo a nivel nacional, sino especialmente en nuestra provincia hay un signo de alarma ignorado por las autoridades, y es el éxodo de médicos de larga trayectoria y experiencia que van abandonando los hospitales por los paupérrimos sueldos que perciben y que no les permiten cubrir gastos esenciales para su desarrollo. Es increíble que nuestras autoridades no perciban el daño que le están infringiendo a la salud actualmente y acentuado en el futuro ya que el éxodo de profesionales de los hospitales es un signo alarmante, porque paulatinamente nos vamos quedando sin internistas, especialistas en Imágenes, cirujanos generales y especializados, endoscopistas que se vuelcan a la actividad privada, o lo que es peor, emigran. Todo esto se agrava por no haber interesados en las residencias, lo que implica que tampoco habrá quienes ingresen a especializarse. Hoy me informo de que la Presidencia ha congelado los sueldos a los estatales, lo que demuestra una vez más el desinterés o desprecio de las autoridades en preservar la salud pública. Recordemos que para ejercer un médico requiere como mínimo 20 años de estudios y ve con asombro que un bancario que no tiene esos estudios de inicio recibe un sueldo de $ 1,4 millones, comparado con los $ 750.000 que recibe un residente, que tiene en sus manos la vida de nuestra población, y un mozo de la Legislatura sin ninguna responsabilidad recibe algo similar. Una buena gestión gubernamental está basada en buen criterio, responsabilidad, coherencia y visión de futuro, lo que parece faltar en la actualidad.