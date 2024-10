VIDEO. La tensión política crece en Yerba Buena

El presidente del Concejo, Javier Jantus, indicó que las tensiones se dan porque hay ediles que no están de acuerdo con las autoridades propuestas. De todos modos, advirtió que cualquier planteo en desacuerdo debe hacerse durante la sesión. “Si no van no sabemos qué proponen”, dijo. Afirmó que por el momento desistirá de convocar a sesiones por la mesa de conducción. Indicó que hay temas más importantes y que por diferencias de opiniones no permitirá que deje de funcionar el Concejo Deliberante.