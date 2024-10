Ángel de Brito reveló el verdadero motivo de la separación entre "Pampita" y Roberto García Moritán

"Pampita" y Roberto García Moritán se separaron tras cinco años de relación. Fue el ex Ministro de Desarrollo Económico de CABA quien confirmó aquella ruptura y a través de un extenso comunicado aclaró que “hace un tiempo ya, Carolina y él se habían separado”. Luego destacó lo difícil que resultó la decisión pero que “lo hicieron con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de su familia”. Tras este comunicado, la modelo respondió contundente: "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé".