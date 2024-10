Cisneros: "Vamos a pedir el juicio político a los tres miembros del Tribunal de Cuentas"

El secretario de Administración nacional de La Bancaria fue duro con la pelea dentro del partido. “Escucho a algunos compañeros que hablan como si fuesen gobierno y no han caído todavía de que se ha perdido las elecciones, de que somos opositores y que debemos hacer una oposición constructiva, creíble, confiable. Con coherencia debemos recuperar el espacio que hemos perdido y que nos ha ganado legítimamente Milei. Hay que tener la humildad de recapacitar y no caer en las mismas tentaciones, en los personalismos, Porque en el peronismo las internas toman un nivel de agresividad que siempre quedan heridas después; no es ‘el que gana conduce y el que pierde acompaña’. El que gana gana y el que pierde arma otro partido o se dedica a tirar piedras y a descalificar”, alertó.