Cartas de lectores: Estafas virtuales

¿Cuándo será el día que tengamos paz y los dueños de lo ajeno cumplan sus condenas sin estar cometiendo delitos desde sus celdas? Esta debe ser la décima vez que intentan adueñarse de datos... y muchos siguen cayendo en esas estafas virtuales. Hoy por ejemplo envían mensaje consultando por un vehículo que tengo en venta; y como siempre respondo con las características del vehículo en sí... Hasta que te hacen una videollamada; es ahí donde se inicia el artilugio de tratar de sacar datos (en la videollamada no se ve nada) y argumenta el estafador que se debe ingresar en WhatsApp y pasarle un código... argumentando que es para desbloquear la cámara... Le seguí el juego... lo raro es que las fotos de perfil son robadas de otras personas; Y le pregunté cómo estaba Marta (supuestamente su esposa) a lo que responde “bien...” Por supuesto que no sé quiénes son los de la foto, y mucho menos sé quién es Marta... Y como final le digo: ¿En qué pabellón pondrá la camioneta? Porque su ubicación me indica que está en la cárcel de Córdoba... a lo que me dijo una seguidilla de insultos y finalmente cortó. La intención de esta misiva es concientizar y alertar a muchos que caen en esas estafas y cada vez más se ingenian para seguir delinquiendo desde cárceles o comisarías... Espero que algún día las autoridades tomen cartas en el asunto y eliminen toda comunicación desde dentro de los penales.