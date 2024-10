Rubén Moisello dio detalles sobre la posible sede para la final de la Primera Nacional: “Ellos no quieren que sea Córdoba”

Por último, el presidente del “Santo” aseguró que el lunes se conocerán los detalles de la organización del partido definitorio. “Tenemos una reunión pautada con cualquiera que sea el rival para el día lunes en AFA. Ahí va a salir la sede oficial, cómo será la venta de entradas y los horarios. Todo se va a definir. Ellos ya dijeron que no quieren Córdoba. Nosotros queremos que sea ahí. Esto va a ser una negociación. Hay que buscar la sede más adecuada que contenga mucha gente y que los hinchas no tenga inconvenientes. Si no hay acuerdo, define AFA”, cerró.