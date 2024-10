Es la institucionalidad, estúpido

Ahora bien, que resulte complejo encontrar una “ley universal” para la riqueza o la pobreza de los países de ninguna manera impugna la notable obra de Acemoglu y de Robinson. En todo caso, el postulado central de este trabajo bien puede considerarse como un principio crítico respecto del desarrollo de los países, en la lógica de Emanuel Kant. Es decir: si la calidad institucional no es “condición suficiente” para la prosperidad de un país, cuanto menos es una “condición necesaria”. Es como el principio kantiano referido a que toda política debe ser pública para aspirar a ser considerada proba: no es que por ser pública ya es virtuosa, pero si no es pública, no importa su contenido, jamás será buena.