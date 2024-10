Enseñanzas del premio Nobel de Economía 2024

El premio de este año correspondió a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por “estudiar cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad”. Primero, entiéndase que instituciones quiere decir reglas de juego. Por ejemplo, el Estado no es una institución sino una organización, que entre otros papeles tiene el de hacer respetar el marco institucional. La distinción responde al enfoque de Douglass C. North (Nobel 1993 junto a Robert Fogel “por haber renovado la investigación en historia económica aplicando la teoría económica y métodos cuantitativos para explicar el cambio económico e institucional”), quien además enfatizó distinguir entre instituciones formales (esencialmente el marco legal) e informales (tradiciones, ideologías, religiones, etc.), que trabajan juntas aunque no siempre en sintonía.