Toto y Sturze, los dos "colosos" de Milei y un llamado a volver a la "normalidad"

Este tema es lo que lo ocupa de modo central y casi excluyente, no porque no deba hacerlo, sino porque al poner casi todos los cartuchos allí, deja la sensación que abandona el resto de las áreas. Lo mismo en una empresa que en un gobierno, está muy bien que quien conduce tenga colaboradores en diferentes costados de la gestión, lo que no se entiende muy bien es esa aparente desidia que ha impuesto asesores que gestionan y que genera internas que lo desgastan a él pero que, además, agotan a la vez a parte de la opinión pública.