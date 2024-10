Moyano cruzó a la cúpula de la UTA por no adherir al paro: “Será juzgada por sus trabajadores”

"No pueden los dirigentes mirar para otro lado cuando hay tres mil despidos en AFIP, le cagaron 10 mil pesos a los jubilados, cuando no hay presupuesto para los universitarios, los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Hay un montón de factores que es necesario que haya un debate en la CGT y se lleve una jornada de protesta para noviembre. Lo principal es que el miércoles tiene que ser una jornada muy fuerte donde el gobierno y los empresarios vean que con este modelo económico no se puede seguir adelante", analizó el dirigente.