El Riesgo País, en el nivel más bajo desde agosto de 2019

Reservas

En tanto, el Banco Central continuó ayer con sus racha compradora de dólares y se alzó con U$S 37 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. De esta manera las reservas internacionales alcanzaron a U$S 29.162 millones, unos U$S 117 millones más que lo registrado el jueves. En el mes, producto del blanqueo, crecen U$S 1.995, la mayor marca para octubre en 15 años, y en el año U$S 6.091 millones El ingreso de divisas provenientes del proceso de Blanqueo, termina el próximo 31 de este mes, generó una mayor oferta en el segmento financiero donde el dólar Contado con Liquidación bajó 1,1% para terminar en $ 1.169, y el MEP retrocedió $ 1,4% para finalizar en $ 1.143. Sin embargo, el “blue” subió 0,8% para terminar en $ 1.225.