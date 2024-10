La Delio Valdez: “Estamos al margen del mainstream, pero no huimos de él”

- Vos sabés que la agrupación es horizontal, una cooperativa, todas las opiniones importan y eso nos enorgullece. No hay una cabeza que piensa. Tenemos al Oso, a Manuel, el clarinetista, o Pablito. Es muy saludable y enriquecedor, todo un desafío. Es poner un trabajo extra en una obra que se aleja de la rapidez, pero tampoco somos lentos. Estamos al margen del mainstream, pero no huimos de él. Vamos a nuestro propio ritmo, con raíces bien plantadas, somos un artista que se va armando de a poco y eso es importante, llegar a las masas, todo lo que se pueda. Tenemos un funcionamiento especial, con libertad, pero no dejamos de ser parte de la industria. Reitero, estamos muy enraizados en quienes somos a nivel musical.