Por un uso responsable de las redes sociales

En este sentido, es de notar que el uso de pantallas y la conexión a redes sociales forma parte de la vida cotidiana también de los adultos. Estos son precisamente los que deben regular el tiempo y los contenidos para poder ayudar a los jóvenes para no caer en la adicción a las redes y no sufrir los efectos que eso les genera. Los adultos necesitan crear un equilibrio y no prohibir, señalan los expertos, y afianzar su posición de autoridad para no dejar a los jóvenes orientarse en la vida por modelos que vienen de afuera, “modelos que provienen de las redes”, como señala la psicóloga. Asimismo, a nivel de los responsables de la sociedad se deben tener en cuenta los fenómenos que generan desafíos comunitarios a raíz de las facilidades que da la tecnología, como es el problema de la ludopatía que se extiende entre los jóvenes.