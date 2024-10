La Justicia de EEUU le ordenó a Axel Kicillof pagar casi U$S125,8 millones a dos fondos

De momento, la Provincia podría apelar. Desde La Plata aseguraron que “estamos analizando la sentencia y evaluando con nuestros abogados los posibles cursos de acción”. “Se puede apelar, claro. El problema es que apelar en este contexto es ridículo porque no es como una interpretación de la cláusula pari passu de la deuda soberana argentina en default. Esto es simplemente que Kicillof no le quiso pagar a aquellos que no quisieron entrar en el canje. Apelar puede, pero el costo legal de hacerlo puede ser más grande”, detalló Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.