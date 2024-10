La dura respuesta de la hija mayor de Jorge Lanata a Elba Marcovecchio: "Que se quede con todo"

Al respecto, Bárbara indicó: “Eso lo maneja la Justicia, pero sí, el poder lo tiene desde siempre, desde que estuvieron casados. Lo usamos solo para eso. No tiene otro fin. No es que Kiwi quiere hacer nada más con ese poder”. Ante la presentación de la artista, Marcovecchio respondió con una carta documento en la que señala: “Su comportamiento lejos de la hidalguía que la guio en el año 2016 encierra una actitud de irrespeto de las decisiones libres que ejerció Jorge, por ejemplo, casarse y otorgarme un poder para que dirija el barco en su ausencia. Lamento profundamente que se arrogue facultades que no le pertenecen, entre ellas cuestionar los actos conservatorios del patrimonio de mi marido que me fueran confiados por ser su esposa, por el poder otorgado y por ser cotitular de la cuenta bancaria. Procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria en su integridad sin siquiera reducirse... En conclusión, rechazo su revocación de poder cuyo único fin es económico”.



“Sí, respondió con una carta documento, pero no había nada que responder porque su poder fue revocado”, indicó la hija del periodista, que también se refirió a un posteo de la abogada en las redes sociales en el que afirma que Lanata le había adelantado que sus hijas y sus exesposas se iban a “matar por la plata”. “Me parece que eso habla más de ella que de nosotras, la verdad. Además, yo estoy segura de que mi papá nunca dijo eso. Y si lo dijo, que ahora ella salga a contarlo, me parece muy bajo, sobre todo para mi hermana, que es chica. Además, nosotras nunca hablamos de plata. Nosotras cuestionamos actos. Actos en determinados momentos de la internación. No cuestiones de plata. No hay temas económicos. Para mí, que se quede con todo”, indicó.