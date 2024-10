Por qué la hija mayor de Jorge Lanata saludó a Sara Stewart Brown para el Día de la Madre

Luego de su primer matrimonio con Patricia Orlando, Lanata mantuvo una extensa relación con Rodríguez. "Me tendría que haber casado con Andrea, la mamá de mi hija Bárbara, pero no me casé", contó algun vez el periodista en un repaso por sus variados matrimonios. Luego, Stewart Brown llegó a entablar una relación con él cuando Bárbara ya tenía 10 años.