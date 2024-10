Cartas de lectores: bajo factor de consumo

Este asunto del “Bajo factor de consumo” empecé a pagarlo desde que me trasladé al barrio Lomas de Tafí, año 2011. Vine con los mismos artefactos que tenía en la casa de mis suegros. ¿Entonces, por qué esa multa de EDET?.La instalación en todo el barrio la hizo EDET. Entonces los que tienen que corregir esa falla son EDET. O vamos a medias. No todos los electricistas hacen ese trabajo. Debo encontrar uno especial. Y para hacerlo me piden: gabinete, cables, capacitor, llave bipolar, más la mano de obra, tengo un gasto de $ 80.000.