El plan de Atlético Tucumán para construir una segunda bandeja sobre calle Laprida

“Hay que aprovechar esos espacios y si a la gente de la cancha les sirve, bienvenido sea”, finalizó la vecina. Aunque viven en la misma manzana, Julio Santucho se encuentra en la vereda opuesta, al menos desde su opinión. “Creo que no sería positivo; me taparía el local (comercializa gas envasado) y a mi Atlético no me da ningún beneficio. Vienen los hinchas, te llevan por delante, te orinan los portones. Lo peor que puede haber es que la cancha esté al frente. La policía no hace respetar a los vecinos, nosotros tenemos que estar peleando con los hinchas. Esto (señalando el estadio) es la porquería más grande que hay, a mi no me gustaría que corran ni un metro más la cancha, si la pudieran demoler sería lo mejor. Yo hace 50 años tengo el negocio aquí y cada vez es peor”, se descargó el vecino que vive sobre calle Laprida y utiliza el espacio verde para que sus clientes puedan estacionarse mientras realizan la compra.