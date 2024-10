Interna del PJ: Quintela buscará en Córdoba el apoyo del electorado anti K

“Cristina no lidera nada, es un liderazgo de conflictos. No es una conducción política, genera los conflictos para liderarlos ella misma, es lo más feo que se puede producir en política”, sostuvo el puntano, que este año, durante el congreso nacional del PJ, se había quejado del método de definiciones del peronismo, apuntando a la ex mandataria y La Cámpora.