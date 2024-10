Macri sobre Milei: "La gente sabe que votó a alguien con una psicología especial"

Macri no dejó de expresar algunas preocupaciones sobre el estilo de gobernar de Milei, particularmente su “euforia”. “Lo que más me preocupa de Javier es la euforia. No hay que caer en eso. La base es tener moneda, que trae crédito y previsibilidad. El partido por competir por los mejores empleos empieza a partir de ahí”, subrayó.