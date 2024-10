El divertido momento que protagonizaron Fernando Alonso y Franco Colapinto: “Es el nuevo McLaren”

En el Circuito de las Américas, Fernando Alonso no sumó puntos y finalizó en el puesto 13° en la última jornada de la Fórmula 1. Claro, el español no logró el rendimiento esperado y, por momentos, no supo mantener la ventaja. Tanto es así que en una de las curvas fue superado por Franco Colapinto, que terminó 10°. Luego de la acción en pista, el español protagonizó un divertido cruce en el que elogió al argentino con cierto tono jocoso.